La partita tra PSG e Barcellona della UEFA Champions League in programma per oggi, mercoledì 10 aprile 2024, promette di essere una sfida emozionante tra due grandi squadre europee. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo match, ecco dove puoi vedere la partita in tv e in streaming gratis.

Dove vedere PSG-Barcellona in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita sarà trasmessa in diretta su diverse emittenti televisive in tutto il mondo, tra cui Rai Sport, Mediaset Premium e Sky Sport. In Italia, potrai seguire il match in chiaro su Rai Sport, disponibile sui canali 57 e 58 del digitale terrestre, mentre se sei abbonato a Mediaset Premium o Sky Sport, potrai seguire la partita sui canali dedicati.

Se invece preferisci seguire la partita in streaming, ti consigliamo di collegarti al sito ufficiale di Rai Play, dove potrai vedere la partita gratuitamente in diretta streaming. In alternativa, potrai utilizzare la piattaforma Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky, per seguire la partita in streaming sul tuo dispositivo preferito.

Ricordati di controllare gli orari e le modalità di trasmissione della partita sulla tua piattaforma preferita per non perdere nemmeno un minuto di questa sfida emozionante tra PSG e Barcellona. Buona visione e che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.