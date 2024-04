Lo scontro tra Audace Cerignola e Virtus Francavilla è uno degli incontri più attesi della giornata di Serie C e i tifosi delle due squadre non vedono l’ora di seguire la partita in diretta per sostenere i propri colori. Ma dove poter vedere il match in tv e in streaming gratis?

Dove vedere Audace Cerignola-Virtus Francavilla in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita tra Audace Cerignola e Virtus Francavilla sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, il canale gratuito visibile sul digitale terrestre. Quindi, tutti coloro che sono in possesso di un televisore e di un decoder possono sintonizzarsi su Sky Sport per non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante sfida.

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente sul sito ufficiale della Lega Pro, che offre la diretta streaming di molti incontri della Serie C. Inoltre, anche l’applicazione gratuita SkyGo permette di guardare la partita in diretta su dispositivi mobili come smartphone o tablet.

In ogni caso, sia che si scelga di guardare la partita in tv o in streaming, gli appassionati di calcio non possono perdere questo importante match tra Audace Cerignola e Virtus Francavilla, che potrebbe essere determinante per la classifica e per le ambizioni delle due squadre. Quindi, preparate i vostri colori e i vostri cori, e godiamoci insieme lo spettacolo del calcio italiano!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.