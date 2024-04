Catania e Messina, due delle squadre più importanti della Sicilia, si affronteranno oggi domenica 14 aprile 2024 in una partita fondamentale per la Serie C. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo derby siciliano, ecco dove potrai vedere la partita in tv e in streaming gratuitamente.

Dove vedere Catania-Messina in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita Catania-Messina sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, il canale sportivo della Sky che offre la possibilità di seguire le partite di Serie C in chiaro e gratuitamente. Potrai quindi collegarti al canale Sky Calcio sul satellite e goderti il match comodamente da casa tua.

Se invece preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente attraverso il sito web ufficiale della Lega Pro, che di solito mette a disposizione la diretta streaming delle partite di Serie C. In alternativa, potrai anche utilizzare piattaforme online come RaiPlay o Sky Go, che offrono la possibilità di seguire i programmi televisivi in streaming.

Quindi, se sei un tifoso del Catania o del Messina e non vuoi perderti il derby siciliano di Serie C, non ti resta che sintonizzarti su Rai Sport o collegarti in streaming per goderti la partita in diretta e gratuitamente. Buona visione e forza alle squadre!

