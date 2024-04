La Serie A Femminile ci regalerà oggi un interessante match tra Pomigliano e Como, due squadre che si sfideranno per conquistare i tre punti in palio. Se sei un appassionato di calcio femminile e non vuoi perderti neanche un minuto di questa partita, ecco dove potrai seguirla in tv e in streaming.

Dove vedere Pomigliano-Como Femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita tra Pomigliano e Como si disputerà oggi, domenica 14 aprile 2024, alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Dazn, canale televisivo italiano che da spazio anche al calcio femminile. Grazie a Dazn potrai goderti la sfida tra queste due squadre senza dover pagare alcun abbonamento, basta avere una televisione o un decoder DVB-T o DVB-S per sintonizzarti sul canale giusto.

Se invece preferisci seguire la partita in streaming, senza doverti necessariamente affidare alla tv, potrai farlo tramite il sito web ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (LND), che spesso trasmette le partite in diretta sul proprio sito. In alternativa, potresti scegliere di utilizzare servizi di streaming gratuiti come Rojadirecta, LiveSoccerTV o VolaSport, che spesso propongono anche le partite di calcio femminile in diretta.

Insomma, ci sono diverse opzioni a tua disposizione per non perderti la partita Pomigliano-Como di Serie A Femminile, sia che tu voglia seguirla comodamente da casa tua davanti alla tv, sia che tu preferisca la comodità dello streaming sul tuo dispositivo preferito. Non ti resta che preparare gli snack e aspettare il fischio d’inizio per goderti una partita emozionante e piena di spettacolo. Buona visione!

