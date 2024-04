Il match Novara-Legnago Salus di Serie C in programma oggi sabato 13 aprile 2024 sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming gratuito.

La partita sarà disponibile sul canale sportivo Rai Sport + HD, che potrete trovare sul digitale terrestre al canale 57 oppure sul satellite alla posizione 227. Inoltre, sarà possibile seguire la sfida anche in streaming sul sito RaiPlay, dove sarà possibile vedere la partita in diretta e in alta definizione gratuitamente.

Dove vedere Novara-Legnago Salus in streaming e tv gratis, cronaca, live

