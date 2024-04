Si giocano questa sera i quarti di finale di ritorno di UEFA Champions League. In campo Barcellona e Paris Saint Germain, che partiranno dal risultato di 3-2 in favore degli uomini di Xavi.

Stasera Barcellona-PSG: la situazione, le formazioni e dove vederla gratis

Le probabili formazioni di Barcellona-PSG:

Barcellona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo; De Jong, Gündoğan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Assenti: Christensen (squalificato), Serbi Roberto (squalificato), Balde (problema muscolare), Gavi (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Paris Saint Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola

Assenti: Kimpembe (tendine d’Achille)

In dubbio: nessuno

RISULTATO ANDATA: Paris Saint Germain-Barcellona 2-3

DIRETTA TV: Canale 5, Sky Sport

DIRETTA STREAMING: Sky Go, Now tv, Mediaset Infinity

CRONACA IN TEMPO REALE: Uefa.com

Per questa partita è prevista la diretta in chiaro su Canale 5. Sarà possibile assistere gratis all’incontro sia in TV che in streaming, collegandosi al sito di Mediaset Infinity (anche tramite app da smartphone o tablet). È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali ufficiali dei due club e della UEFA.

