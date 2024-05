Napoli nel mondo, Napoli regina di cultura e divertimento. In questi giorni in Inghilterra un’altra squadra azzurra sta festeggiando il ritorno in Premier League, il Leicester di Enzo Maresca. Squadra inglese che qualche anno fa scriveva pagine di storia con l’incredibile vittoria del campionato sotto la guida tecnica di Claudio Ranieri. Dopo l’inaspettata retrocessione dello scorso anno, alle “Foxes” è bastata una sola stagione per risalire, capitanata dall’attaccante Vardy e dal tecnico Enzo Maresca, vecchia conoscenza del calcio italiano e nativo di Pontecagnano Faiano (SA) il quale con le sue origini ha reso celebre tra calciatori e tifosi la famosa “‘O surdato ‘nnamurato” .

Il Leicester si “napoletanizza” e “‘O surdato ‘nnamurato” diventa la canzone simbolo della promozione

È bastata una sola stagione al Leicester di Enzo Maresca per ritornare in Premier League. Dopo la clamorosa e inaspettata retrocessione dello scorso anno, al termine di un cammino di quasi dieci anni che ha visto le “Foxes” vincere anche il campionato alla guida di Claudio Ranieri, gli “azzurri” d’Inghilterra ritornano nella massima serie. Al comando del gruppo un tecnico italiano, della provincia di Salerno, Enzo Maresca. Ex calciatore di tante squadre di Serie A, prima di passare alla vita da allenatore, tra Manchester City (con Guardiola), Parma e ora Leicester.

Una tradizione voluta dal tecnico, fiero delle sue origini. La canzone di Massimo Ranieri in pochi mesi è diventata “un must” delle partite del Leicester con i tifosi che durante ogni partita l’intonano più volte, creando un’atmosfera magica. Napoli dunque continua a vincere, la sua tradizione, la sua musica e la sua voglia di fare festa sono arrivate anche in Inghilterra e ora la canzone è un vero e proprio tormentone per le strade della città.