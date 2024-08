Turris, i tifosi possono stare tranquilli: nessun problema per la fidejussione. Gli aggiornamenti

Procede tutto bene e secondo le normali tempistiche la questione della fidejussione integrativa della Turris. C’è dunque da essere più che ottimisti: l’ufficialità dell’operazione – spiegano fonti societarie – non può essere ancora annunciata a causa di tempi tecnici.

Fidejussione integrativa Turris: si attendono i tempi tecnici

Una situazione, quella della fidejussione, che aveva costretto mister Conte a rinunciare ad i nuovi acquisti. Nonostante ciò contro l’Altamura i ragazzi scesi in campo, tra cui molti giovanissimi, hanno fatto una bellissima figura portando i pugliesi ai tempi supplementari. Certo, si tratta pur sempre di una eliminazione e c’è un po’ di rammarico poiché con diversi valori in campo la storia sarebbe stata diversa, eppure non dobbiamo dimenticare che la Turris ha un assetto societario nuovo di zecca. Il presidente Ettore Capriola ed i suoi collaboratori sono al lavoro per ristrutturare la società, ed in poco tempo hanno già raggiunto risultati molto importanti.

I tifosi possono stare tranquilli

La priorità annunciata era quella di assicurare la continuità sportiva, un obiettivo centrato, e non era semplice viste le macerie da cui si proveniva. Se la dirigenza non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali è perché al momento non possono essere pronunciate. I tifosi possono perciò restare sereni e assolutamente fiduciosi circa la felice conclusione della vicenda.