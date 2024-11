Sono state diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Venezia, terzo anticipo del sabato di calcio in questa 14esima giornata di Serie A. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo aver incassato due sconfitte nelle ultime due partite tra campionato e Champions League.

Il Venezia, fanalino di coda, arriva da tre sconfitte nelle ultime tre partite disputate: servirà un vero e proprio miracolo sportivo ai lagunari per evitare la retrocessione in Serie B.

Bologna-Venezia, le formazioni ufficiali e dove vedere la partita in tv e streaming

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Karlsson; Castro. Allenatore: ItalianoA disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Casale, Corazza, Dallinga, Dominguez, Erlic, Fabbian, Ferguson, Hol, Iling Junior, Lykogiannis, Orsolini, Posch, Urbanski.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Nicolussi Caviglia, Haps; Duncan, Oristanio, Pohjanpalo Allenatore: Di Francesco

A disposizione: Bruno, Grandi, Altare, Bjarkason, Carboni, Crnigoj, Doumbia, El Haddad, Ellertsson, Gytkjaer, Raimondo, Sagrado, Schingtienne, Yeboah.

Dove vedere in TV e streaming Bologna-Venezia

La gara tra Bologna e Venezia, valida per la 14ª giornata di Serie A e in programma il 30 novembre alle 20:45, sarà visibile in TV sia su DAZN che su SkySport. Lo streaming, poi, sarà disponibile tramite l’app di Skygo e di DAZN.