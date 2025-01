Il 11 gennaio 2025, l’Empoli ospiterà il Lecce allo Stadio Carlo Castellani per una partita fondamentale della Serie A. Se non vuoi perderti l’azione, ecco come e dove seguire il match, oltre alle probabili formazioni.

Dove Vedere Empoli-Lecce in TV

DAZN : La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati possono guardare la partita attraverso: Canale 214 di Sky : Se hai sottoscritto l’opzione per i canali DAZN su Sky, la partita sarà disponibile qui. Smart TV : Con l’app di DAZN installata sulla tua Smart TV. Console di Gioco : PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X|S con l’app DAZN.

Empoli-Lecce: dove vedere la partita in tv e streaming, probabili formazioni

Dove Vedere Empoli-Lecce in Streaming

DAZN : Lo streaming esclusivo è offerto da DAZN. Accedi alla partita tramite: Sito Web DAZN : Puoi guardare la partita direttamente dal loro sito web. App Mobile DAZN : Disponibile per Android e iOS, perfetta per seguire la partita su smartphone o tablet. Altri Dispositivi : DAZN è compatibile con dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, e TIMVision Box.

Orario e Informazioni Aggiuntive

Orario : Il calcio d’inizio è previsto per le 15:00 CET.

Stadio: Stadio Carlo Castellani, Empoli.

Probabili Formazioni

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ebuehi, Haas, Pellegri, Sazonov, Solbakken, Zurkowski

Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ebuehi, Haas, Pellegri, Sazonov, Solbakken, Zurkowski LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

Empoli e Lecce si affrontano in una partita cruciale per la lotta salvezza. Gli azzurri di D’Aversa sono alla ricerca di punti preziosi per mantenere la distanza dalla zona retrocessione, mentre il Lecce, sotto la guida di Giampaolo, mira a consolidare la propria posizione in classifica.

Per seguire Empoli-Lecce, DAZN è la tua unica destinazione. Assicurati di avere un abbonamento attivo per non perderti nemmeno un minuto di questa partita di Serie A. Con le probabili formazioni e tutte le informazioni necessarie, sei pronto per goderti il calcio dal vivo o in streaming. Buona visione!