VIDEO/ Razzismo Kings League, presidente e vice dell’Italia: “I terroni di m… sono sempre al Sud”

Non sono passate inosservate le offese che il presidente e il vice presidente della squadra che rappresenta l’Italia alla Kings League hanno rivolto ai meridionali e, in particolare, ai napoletani durante una diretta. Le parole usate sono state molto chiare ‘terroni di m…’.

Molti utenti si sono indignati per le parole usate e hanno segnalato l’accaduto al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Kings League, il razzismo del presidente e del vice presidente dell’Italia: “I terroni di m… sono sempre al Sud”

La Kings League è un nuovo torneo di calcio, che non fa parte del circuito FIGC, ideato dall’ex campione del Barcellona, Gerard Pique, e da uno streamer spagnolo.

In questi giorni si sta svolgendo il torneo internazionale, proprio in Italia, con 16 squadre che rappresentano altrettanti Paesi del mondo. Nella compagine che rappresenta l’Italia ci sono anche ex calciatori di serie A, come il portiere Emiliano Viviano e il difensore Leonardo Bonucci.

“Un comportamento vergognoso. Mi aspetto scuse pubbliche e che gli sia tolta la carica ricoperta. Come fanno ad essere presidenti, e quindi rappresentanti, dell’Italia persone che insultano i meridionali, con particolare accanimento nei confronti dei napoletani.

Questi ragazzi non hanno rispetto verso i loro concittadini. Quanto fatto è da sanzionare duramente, non può passare sotto silenzio.

Tra l’altro lo sport dovrebbe trasmettere valori di unione, inclusione e uguaglianza, le parole usate da questi soggetti invece vanno nella direzione esattamente opposta. Mi auguro che l’organizzazione prenda provvedimenti seri e celeri”.

Questo il commento di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, dopo aver ricevuto le segnalazioni dai cittadini.