Eliminazione Juventus diventa caso diplomatico: l’Arabia vuole cancellare la Supercoppa

Dopo la sorprendente uscita di scena della Juventus per mano dell’Empoli, un dato è sicuro: a Roma, per l’atto finale della competizione, si presenteranno o il Bologna o la formazione toscana, rivali nella semifinale.

I felsinei hanno sconfitto l’Atalanta in trasferta e adesso partono favoriti per disputare la partita decisiva contro chi prevarrà nel duello tra Inter e Milan, una sfida che appare come una sorta di finale precoce, visto che dall’altro lato del tabellone sia la Dea che i bianconeri hanno deluso le aspettative.

Supercoppa Italiana, l’Arabia Saudita vuole solo top club: possibile la cancellazione

Anche senza conquistare il titolo, però, chi trionferà nel confronto tra Bologna ed Empoli dovrebbe, in linea di principio, garantirsi un posto nella Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, un torneo che si avvicina alla sua terza edizione con questa struttura.

“In linea di principio”, sì, perché non è certo che il formato a quattro, con semifinali e finale, resti invariato, né che l’evento si svolga nuovamente in terra saudita.

Il patto tra la Lega Serie A e le autorità saudite, infatti, attende ancora una conferma ufficiale, e il progetto alla base prevede di riunire le squadre più prestigiose del calcio italiano.

Tuttavia, questa volta non sarà così: per il campionato ci saranno due tra Inter, Napoli e Atalanta, mentre per la Coppa una tra Inter e Milan e una tra Bologna ed Empoli.

Con la Juventus ormai quasi sicuramente fuori dai giochi al 99%, non sembrerebbe assurdo se la Final Four della Supercoppa Italiana, così come l’abbiamo conosciuta, venisse abbandonata.

L’Arabia Saudita ha il potere di modificare la struttura, magari tornando a una singola partita tra il vincitore della Serie A e quello della Coppa Italia.