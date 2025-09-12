Lautaro Martinez: dopo la bestemmia e la bugia, vince il premio Gentleman Fair Play

Lautaro Martinez vince il premio Gentleman Fair Play, per il secondo anno consecutivo. Lo vince nonostante il caso clamoroso della bestemmia pronunciata al termine di Juventus-Inter dello scorso campionato, con annessa bugia dell’attaccante argentino che aveva promesso: “Non ho mai detto nulla di blasfemo, e quanto accaduto mi ha irritato perché mi impegno per imparare e insegnare il rispetto, anche ai miei figli”.

Premio Fair Play a Lautaro Martinez

Peccato per lui, tuttavia, che prima il labiale e poi l’audio abbiano dimostrato che ha effettivamente bestemmiato. Ma l’azione più riprovevole è stata la negazione di averlo fatto volendo far leva sul ruolo di padre e chiamando i figli in causa.

Nonostante ciò, a Lautaro è stato riconosciuto il premio Fair Play nell’ambito della 30esima edizione del Premio Gentleman che la celebra la correttezza ed i valori sportivi. A quanto pare, tuttavia, solo sulla carta, poiché non si comprende davvero cosa abbia guidato la scelta degli addetti ai lavori.

Nel corso della serata sono stati premiati anche il Presidente e CEO dell’Inter, Giuseppe Marotta, il Vice Presidente Javier Zanetti, Henrikh Mkhitaryan , Carlos Augusto e Nicolò Barella