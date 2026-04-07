Pasticceria Amato porta la frutta realistica a Torre del Greco: una novità assoluta, di cosa si tratta

La “frutta realistica” sta spopolando a Torre del Greco e dintorni grazie al coraggio, all’intuizione e alla bravura del giovane pasticciere Ivan Amato e del suo staff: una novità che sta incuriosendo appassionati di pasticceria, famiglie e buongustai.

Frutta realistica, l’innovazione francese nel cuore di Torre del Greco

Nella Pasticceria Amato, in via Nazionale 76 a Sant’Antonio, sta prendendo forma una delle tendenze più affascinanti dell’alta pasticceria contemporanea: la frutta realistica.

Un dessert che sembra appena raccolto dall’albero, ma che in realtà nasconde al suo interno un raffinato equilibrio di mousse, creme e inserti di frutta. Un piccolo capolavoro di tecnica e creatività della pâtisserie francese, che il maestro pasticciere Cédric Grolet ha portato al successo mondiale.

A Torre del Greco, questa indescrivibile bontà per il palato e raffinatezza per gli occhi sta trasformando il laboratorio guidato dal giovane Ivan Amato in un punto di riferimento con richieste che, in poche settimane, sono giunte copiose anche dalle città vicine.

Pasticceria Amato, l’intuizione di Ivan: “Prodotto ideale per chi, come noi, cerca la perfezione”

Dopo quasi vent’anni di esperienza nel settore, Ivan ha scelto di portare a Torre del Greco un’idea di pasticceria che unisce tradizione artigianale e ricerca moderna. Il risultato è un’offerta capace di sorprendere anche i palati più esperti.

“Cerchiamo di non trascurare nulla nella pasticceria, quindi puntiamo a perfezionare ogni singolo prodotto”. Ed è proprio questa filosofia che ha portato alla realizzazione della frutta realistica: dolci monoporzione che riproducono in modo sorprendente l’aspetto di limoni, fragole, pesche o altri frutti.

“È un prodotto che esalta la nostra attenzione per i dettagli e che sazia gli occhi prima di deliziare il gusto: i nostri clienti lo hanno notato subito ma non ci aspettavamo un successo così grande anche fuori Torre. Stiamo facendo ‘gli straordinari’ e siamo felici di questo!”.

Un’arte nata in Francia: com’è fatta

La tecnica della frutta realistica nasce nella grande pasticceria francese: il pastry chef Grolet è, infatti, considerato uno dei maestri più innovativi al mondo.

Si tratta di una lavorazione chiamata trompe-l’œil, ovvero “inganno dell’occhio”: il dolce viene modellato per sembrare esattamente un frutto vero. Colori, forma e texture della buccia vengono riprodotti con grande precisione. “È un prodotto anche ‘scenografico’, le persone amano fotografarlo e, a volte, si ha quasi timore a tagliarlo per quanto è bello. Ma ne vale la pena perché il sapore è eccezionale”, spiega Ivan Amato.

All’interno, difatti, si nasconde un dessert moderno: mousse leggere, inserti di frutta, basi croccanti e creme che esaltano il sapore dell’ingrediente principale. Una tecnica complessa, che richiede precisione, studio e grande attenzione ai dettagli.

Una novità che conquista Torre del Greco

In una città dove la pasticceria è da sempre un’eccellenza e dove il pubblico è particolarmente attento alla qualità, la frutta realistica rappresenta una proposta nuova e sorprendente.

Proprio per questo motivo la Pasticceria Amato sta attirando curiosità e richieste anche oltre i confini cittadini. Sempre più clienti arrivano per scoprire queste creazioni che uniscono estetica e gusto.

Il successo nasce dalla capacità di Ivan Amato di mantenere un equilibrio tra innovazione e tradizione. “Cerchiamo sempre di migliorarci sull’innovazione senza trascurare però la tradizione. Anche in questo, infatti, dedichiamo grande attenzione alle materie prime che rendono davvero speciale il prodotto”.

Un principio che si ritrova in tutta la produzione del laboratorio: dai semifreddi alle torte personalizzate, fino alla piccola pasticceria.

E a giudicare dall’entusiasmo dei clienti, la frutta realistica è destinata a diventare una delle nuove dolci icone di Torre del Greco di cui la pasticceria Amato a Sant’Antonio si candida a diventare capofila: “La frutta realistica suscita curiosità ma soprattutto piace tanto, quindi sta conquistando il gusto di tutti coloro che la provano. Inoltre, si presta benissimo come dessert per i mesi primaverili ed estivi, unendo la dolcezza alla naturalità del frutto. È certamente un dolce da provare per chi ancora non lo conosce”.

Pasticceria e rosticceria Amato, dove si trova e contatti

La pasticceria Amato si trova in via Nazionale 76, nella rotonda di Sant’Antonio a Torre del Greco.

Tel: 081 881 6193

Facebook: Amato Pasticceria

Instagram: amato.pasticceria