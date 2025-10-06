Fabio Cannavaro torna ad allenare una Nazionale: ecco con chi ha firmato

Fabio Cannavaro è stato ufficialmente nominato commissario tecnico della nazionale dell’Uzbekistan. La conferma è arrivata tramite i canali social della Federazione calcistica uzbeka, che ha annunciato la firma del contratto con il campione del mondo 2006, definendolo “uno dei migliori difensori dell’era moderna”. Il suo incarico sarà quello di guidare la nazionale nella preparazione alle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si terrà in Stati Uniti, Canada e Messico.

Parte la nuova avventura di Fabio Cannavaro

Ad affiancare Cannavaro ci sarà uno staff tecnico di alto profilo: Eugenio Albarella sarà il vice allenatore, con esperienze passate alla Juventus, alla nazionale giapponese, all’Udinese e alla Dinamo Zagabria. Francesco Troise ricoprirà il ruolo di preparatore atletico, dopo aver lavorato con Benevento, Udinese e ancora Dinamo Zagabria. Il preparatore dei portieri sarà Antonio Chimenti, ex Sampdoria e Spal, nonché membro dello staff delle nazionali giovanili italiane.

Per Cannavaro si tratta di una nuova e ambiziosa avventura internazionale, dopo le esperienze in Cina, Arabia Saudita e in Serie B con il Benevento. L’obiettivo sarà chiaro: tentare di portare per la prima volta l’Uzbekistan alla fase finale di un Mondiale. Una sfida importante per il tecnico napoletano, chiamato a costruire una squadra competitiva e pronta per il grande salto sulla scena calcistica globale.