Cannavaro all’Uzbekistan, lo stipendio è clamoroso: quanto guadagnerà al giorno

Fabio Cannavaro riparte dall’Uzbekistan. L’ex capitano della Nazionale italiana e Pallone d’Oro 2006 ha accettato la proposta della federazione uzbeka, diventando ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale che, per la prima volta nella sua storia, parteciperà a un Mondiale. Una scelta importante per un Paese in grande crescita calcistica, che punta molto sulla sua stella Shomurodov, attaccante ex Roma e volto simbolo della squadra.

Cannavaro e la cifra da record, ecco quanto guadagnerà

Per Cannavaro si tratta di una nuova avventura internazionale, dopo le esperienze in panchina in Cina con Guangzhou Evergrande e con la nazionale cinese. L’accordo siglato con la federazione uzbeka è di grande valore: il tecnico partenopeo percepirà 2,2 milioni di euro all’anno, cifra che sarà suddivisa tra lui e i suoi collaboratori Troise, Chimenti e Albarella.

Una somma significativa, soprattutto se confrontata con quella del suo amico ed ex compagno di Nazionale Gennaro Gattuso, oggi alla guida dell’Italia dopo la conclusione dell’era Spalletti. Gattuso, infatti, ha firmato un contratto annuale da 500.000 euro netti (un milione lordo), ben lontano dalle cifre percepite da Cannavaro in Uzbekistan.

Facendo due conti, l’ex difensore del Real Madrid e della Juventus guadagnerà 333.333 euro al mese, 76.923,08 euro a settimana, 10.958,90 euro al giorno, 456,62 euro all’ora e circa 7,61 euro al minuto. Numeri impressionanti che confermano quanto la federazione uzbeka creda nel progetto e nel profilo di Cannavaro, chiamato a scrivere una pagina storica del calcio del Paese e a guidare la squadra verso un Mondiale da protagonista.