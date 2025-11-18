Perché l’Italia è la peggior nazionale del millennio (anche se andasse ai Mondiali) | VIDEO

Negli ultimi venticinque anni la Nazionale italiana ha incarnato un paradosso irripetibile: essere una delle squadre più titolate della storia e, allo stesso tempo, una delle più deludenti dell’era moderna. Da qui nasce l’etichetta provocatoria — ma sempre meno esagerata — di “peggior nazionale del millennio”.

Il dato più schiacciante è questo: tra le otto nazionali ad aver vinto almeno un Mondiale, l’Italia è l’unica ad aver saltato due edizioni nel ventunesimo secolo. Nessun’altra campione del mondo ha collezionato due fallimenti consecutivi come quello del 2018 e del 2022.

L’unica altra campione del mondo ad aver mancato anche solo un Mondiale recente è l’Uruguay, che non partecipò a quello del 2006. Ma “una” è un incidente; “due”, per di più consecutivi, diventano un marchio indelebile.

Questo primato negativo sarebbe grave per chiunque, ma è devastante per una squadra con quattro stelle sul petto. L’Italia, invece, sembra vivere in un ciclo infinito di promesse, rinascite annunciate e crolli improvvisi. È capace di vincere un Europeo da favola nel 2021 e, un attimo dopo, ricadere nelle stesse dinamiche che l’hanno portata fuori dal calcio che conta.

La differenza rispetto alle altre grandi potenze del pallone è evidente: mentre molte di loro si sono rinnovate tramite investimenti, idee moderne e valorizzazione dei giovani, l’Italia appare frenata da scelte dirigenziali timorose, poca continuità tecnica e un sistema che fatica a costruire identità.

Per questo parlare dell’Italia come “peggior nazionale del millennio” non è un insulto alla sua storia, ma alla sua incapacità recente di essere all’altezza di quella storia. Il problema non è essere davvero la peggiore: è riuscire a sembrarlo nei momenti decisivi. E per una nazionale nata per competere ai massimi livelli, non c’è sconfitta più bruciante.