Napoli, Conte fa sul serio: cancellato il giorno di riposo

Dopo la sconfitta con l’Udinese, Antonio Conte non ha lasciato riposo ai suoi, infatti nonostante la stanchezza fosse elevata dopo un tour de force estenuante, il mister non ha assolutamente digerito l’atteggiamento dei suoi e ha quindi cancellato il giorno di riposo.

Infatti, nella giornata di lunedì gli azzurri si sarebbero dovuti godere un meritato giorno di riposo, tuttavia Conte dopo il match infelice di Udine ha chiamato a rapporto i suoi esigendoli a Castel Volturno anche in un momento fisicamente non semplice.

Conte cancella il giorno di riposo: il motivo

In linea teorica, dopo così tante partite ravvicinate, prima di un viaggio in Arabia che potrebbe portare ad altri due match ravvicinati, tutto lasciava pensare che la giornata di lunedì fosse dedicata al recupero di energie, al riposo, tuttavia a Conte non è andato proprio giù l’atteggiamento dei suoi in quel di Udine.

Proprio per questo, nonostante le fatiche e la mancanza di lucidità, il tecnico Campione d’Italia ha comunque revocato il giorno di riposo ai suoi chiamandoli a Castel Volturno.

Conte ha deciso di fare ciò per mandare un segnale ai suoi: quanto fatto tra Champions e Campionato è inammissibile al netto della stanchezza e della fatica, quindi per far capire ai suoi che prestazioni di quella caratura non possono essere accettate.

La squadra ha fatto una disamina della sconfitta con l’Udinese con Conte che ha elencato tutte le criticità viste nel match di Domenica, poi si è allenata come un giorno qualunque perchè, al netto della fatica, come Conte direbbe:” Amma faticà”.

Nella giornata di oggi la squadra è partita per l’Arabia, domani svolgerà allenamento pre partita e poi giovedì sarà attesa dalla sfida col Milan, che può essere considerata come un test probante della “cura Conte” attuata in questi giorni.

In campionato, le due squadre sono distanziate da solo un punto, la loro situazione è simile se non per il fatto che il Milan giochi solo una volta a settimana, indubbio vantaggio fisico; tuttavia tutti questi ragionamenti non valgono in una partita secca che, oltre alla finale e alla gloria, vale anche molti milioni di euro.

In conclusione, con questa linea Conte spera di finire al meglio il 2025, fare una bella figura in Supercoppa cercando di alzare il trofeo e poi tornare al meglio in campionato con una bella prestazione a Cremona( campo insidioso).