Villa Rufolo sarà aperta gratuitamente ai campani, per il mese di marzo. Un’iniziativa voluta dalla Fondazione Ravello per far conoscere ai cittadini le immense bellezze che la nostra regione ospita. Anche perchè come molto spesso accade, molti dei campani non hanno nè percezione nè conoscenza dell’arte di cui è feconda la nostra terra. E quindi questa apertura speciale, per la prima volta in assoluto, ha l’obiettivo di incentivare il “brand Campania” e di riscoprire la regione in tutta la sua bellezza artistica. E così grazie a questo progetto #riscopriamolacampania voluto dal Direttore Secondo Amalfitano con il Commissario Mauro Felicori, si parte dalla bellissima costiera amalfitana, bellezza indiscussa e apprezzata a livello mondiale.

Per usufruire dell’ingresso omaggio sarà sufficiente presentarsi alla biglietteria di Villa Rufolo esibendo un documento valido che attesti la residenza o la nascita nella provincia di turno, secondo il seguente calendario:

– da lunedì 11 a domenica 17 marzo ingresso gratuito per tutti i nati o i residenti in provincia di Salerno;

– da lunedì 18 a domenica 24 marzo ingresso gratuito per tutti i nati o i residenti in provincia di Avellino, Benevento e Caserta;

–da lunedì 25 a domenica 31 marzo ingresso gratuito per tutti i nati o i residenti in provincia di Napoli;