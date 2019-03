Video. Record in Campania: una sciarpa rosa chilometrica per la prevenzione

Oggi, la Campania vanta un nuovo, particolarissimo, record da ascrivere fra i Guinness World Record. Entra nel Guinness dei primati la “sciarpa rosa” promossa dalla regione Campania in occasione della Giornata internazionale della donna, in collaborazione con le associazioni irpine per l’assistenza oncologica Amdos e Amos.

Non è solo un primato fine a sé stesso quello di oggi. Il lavoro delle tante donne che hanno partecipato serve a ricordare a tutte l’importanza della prevenzione contro il tumore al seno. Un fiocco rosa chilometrico che deve essere un segnale forte non campano, non italiano, ma internazionale, un simbolo da diffondere in tutto il mondo.

E’ lunga 16 chilometri e 943 metri rispetto al precedente record che si fermava a 13 chilometri. La verifica, come da prassi, è stata accertata da un notaio all’interno della palestra comunale di Lioni in provincia di Avellino. Alla sua realizzazione, hanno collaborato centinaia di donne campane e di altre regioni italiane ma anche residenti in Inghilterra, Olanda, Belgio e Germania.

Nella tappa conclusiva del treno storico che ha visto la partecipazione di migliaia di persone a Lioni sono intervenuti anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e la presidente del Consiglio Regionale Rosetta D’Amelio. In tale occasione è stato celebrato il traguardo da Guinness raggiunto.