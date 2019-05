Dati. La regione Campania sempre più sicura: calo netto di omicidi e furti

Buone notizie per la Regione Campania, che vede aumentare il “grado di sicurezza” direttamente propozionato ad un sensibile calo dei reati e della criminalità. A rendere pubblici questi dati è stato il Viminale, che con dati statistici, ha confermato che in Campania i reati sono diminuiti del 9,4%.

Ma aprrescindere dalla nostra regione, è tutta l’Italia che può tirare un sospiro di sollievo e vivere una vita con meno preoccupazioni e paure. Infatti in un dato complessivo, il Bel Paese sta vivendo una flessione del 9,2 % per quanto riguarda omicidi, violenze e azioni di forze. Invece volendo dare dei dati sul calo dei crimini considerati per stilare le statistiche, vediamo che: gli omicidi sono calati dell’11,8%, le rapine dell’11% e i furti del 9,1%.