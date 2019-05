Napoli – Focus TV dedicherà due intere puntate, occupando il palinsesto per due lunedì consecutivi, al Vesuvio ed ai Campi Flegrei. Lunedì 27 maggio e lunedì 3 giugno i due appuntamenti, alle 21:15, da non perdere.

Il canale di divulgazione scientifica presenta il programma dal titolo: Vesuvio e Campi Flegrei: tra scienza e mito. Le aree in questione, in particolar modo il Vesuvio, lascia affascinati tutti gli amanti della storia, delle scienze della terra, di sismologi. Il Vesuvio abbraccia tantissime discipline e per questo suscita l’interesse di un vastissimo pubblico.

Il programma è curato da Luigi Bignani che trasmetterà ricche storia dei luoghi, regalerà immagini e testimonianze dei vulcanologi dell’INGV di Napoli, dei naturalisti del Parco del Vesuvio e degli archeologi del Museo nazionale di Napoli, per guidare i telespettatori in un percorso declinato tra geologia, mitologia e storia antica, vulcanologia e archeologia.

Abbiamo detto però che non sarà una trasmissione dedicata interamente al Vesuvio, anche i Campi Flegrei reciteranno una parte importante. Per molti infatti quest’area era designata come la Porta degli Inferi.

Insomma per gli amanti delle leggende, della storia, di immagini antiche e di tanto altro, basta solo sintonizzarsi stasera, alle 21:15, su Focus TV canale 35.