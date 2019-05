Video. Documentario “Speciale bradisismo flegreo”: quando e dove vederlo

“Speciale bradisismo flegreo- tra Scienza e Società” è un documentario ideato dal napoletano Andrea Moccia, geologo senior e divulgatore scientifico e Claudio Morelli, giornalista, photoreporter e autore di Supervulcano. Questo video-documentario sarà disponibile in giorno ancora da definirsi, nel mese di giugno sul canale Youtube “Geologia POP”.

L’obiettivo dello studio e del giornalista è stato quello di far conoscere un “problema” trattandolo con il giusto tatto e sensibilità, in quanto spesso viene “snobbato” e dimenticato, facendo praticamente smarrire la complessità di uno stato attuale delle cose che a lungo andare o improvvisamente potrebbe creare seri problemi alla popolazione napoletana residente in queste zone. Il tutto fatto con un linguaggio semplice e immediato.

Inoltre all’interno del video, sarà possibile ascoltare non solo le parole di esperti come quelle della Dott.ssa Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, il sindaco di Pozzuoli Figliolia, la Dott.ssa Gialanella e Diretto.re archeologo presso la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici degli uffici di Pozzuoli e di Ischia. Ma sono state raccolte anche testimonianze delle persone del luogo che non solo vivono in prima persona questo “disagio”, ma anche di coloro che hanno vissuto le evacuazioni degli anni 70 e 80 legate alle rispettive crisi bradisismiche.

Il trailer: