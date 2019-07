Universiadi Summer Camp 2019: come vedere la Cerimonia di chiusura in tv

Stasera si chiuderanno le Universiadi Summer Camp 2019 e a Napoli non si parla daltro che della Cerimonia di chiusura e della sua organizzazione.

Come era già stato reso noto, alla Cerimonia di chiusura di questa sera parteciperanno i the Jackal (uno dei team di youtuber più seguiti ed influenti della rete in Italia) e i cantanti Clementino e Mahmood. Quest’ultimo è diventato noto al grande pubblico grazie alla vittoria al Festival di sanremo, con il brano “Soldi”.

Ma come guardare la Cerimonia di chiusura in tv? In primis, verrà trasmessa in differita su Rai2 alle ore 23 circa. A partire dalle 21, vi sarà poi la trasmissione in diretta da diverse emittenti televisive regionali. In Campania: LiraTV, Canale21, CANALE8, Repubblica TV, Piuenne, Napoli24, Minformo TV, ilsussidiario.net. La diretta sarà trasmessa anche su FISU.TV, il canale ufficiale della Federazione Internazionale Sport Universitari. Per il pubblico dei social ci sarà la diretta Facebook sulla pagina ufficiale “Napoli 2019 Summer Universiade”.

Come è possibile vedere, le possibilità di assistere alla Cerimonia di chiusura sono molte e anche abbastanza accessibili. Buona visione!