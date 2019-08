Allerta per ondate di calore, 5 giorni di aria bollente: quando finirà il caldo africano

La Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta per ondate di calore dalle 8 di ieri mattina con temperature elevate e tassi di umidità dell’80%.

Per una durata di circa 60 ore, si prevedono temperature massime che saranno superiori ai valori medi stagionali di 5-6°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, supererà anche l’80% e in condizioni di scarsa ventilazione.

Attese temperature fino a 40°, dove il picco di caldo verrà raggiunto nella giornata di oggi 12 agosto. Ma il caldo intenso durerà almeno fino a mercoledì con valori ancora elevati su diverse zone del Sud come la Puglia salentina, la Calabria e la Sicilia orientale. Solo nella giornata di Ferragosto le temperature torneranno abbastanza normali per il periodo.

Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

Per informazioni utili su come affrontare al meglio il rischio di ondate di calore è possibile consultare il sito internet del Ministero della Salute (consultare qui).