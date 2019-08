Meteo weekend: ancora caldo, ma arrivano le piogge. Anche in Campania

Eccoci di nuovo arrivati ad un altro fine settimana, previsioni meteo sempre alla mano per chi si trova ancora in vacanza e vorrebbe godersi qualche altro giorno di sole.

Saremo sempre in presenza di temperature piuttosto elevate ma si respirerà un pochino di più, alcune zone saranno colpite addirittura da alcuni temporali, queste le zone a rischio: Pianura Padana, Alpi, Appennini,Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Puglia settentrionale e nord Sicilia.

A Firenze e Napoli i gradi non supereranno i 33°.

La situazione cambia ancora una volta domenica 25, i termometri, in Campania e in Puglia, arriveranno a registrare di nuovo 34/35°C.

In Campania, nello specifico, i meteorologi confermano che a Napoli e Caserta non sono previste piogge, precipitazioni previste invece a Benevento, le temperature restano comunque molto elevate, ma, un pò di pioggia non avrebbe potuto farci male per rinfrescare un pochino l’aria.

Da oltre un mese siamo oppressi dal caldo afoso, sollievo solo per chi si trova al mare o comunque in località fresche.