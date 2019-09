Alberto Angela torna il tv: riparte “Ulisse – Il piacere della Scoperta”

Riparte “Ulisse-Il piacere della Scoperta”, il programma culturale ideato e condotto da Alberto Angela, in onda dal 2000 ad oggi su Rai3. L’edizione di quest’anno, come quella del 2018 andrà in onda su Rai1 dal 21 settembre 2019.

Il programma prevede scene in esterna in luoghi prestigiosi del nostro Paese e non solo, mini servizi e ricostruzioni d’approfondimento.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Alberto Angela spiega: “Tutti i programmi hanno più o meno la stessa struttura. Invece “Ulisse” è ambientato in esterno. Catacombe, Isola di Pasqua, Cappella Sistina, deserti, Polo nord, Polo sud, Australia: ogni volta un luogo diverso“.

“E poi i temi: cambiano sempre. – ha continuato – La storia antica, quella recente, la scienza, l’archeologia… è come trovarsi davanti a una libreria: ogni volta tiri fuori un libro differente e lo racconti. Poi c’è una terza caratteristica che lo rende diverso dagli altri: tratta lo stesso tema per due ore. Un tema nel quale entriamo e che esploriamo completamente, come si esplora un continente della conoscenza. Questo fa la differenza: la gente non viene a vederci per il tema che trattiamo ma per come lo trattiamo. Se vai a vedere Fiorello o Benigni tu non sai di cosa parlerà ma sai che ti divertirai“.

Appuntamento da sabato 21 settembre alle 21:25 su Rai1 e RaiPlay.

Il video promo di Rai1.