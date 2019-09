Nei giorni 28 e 30 settembre, la città di Napoli ospiterà un’iniziativa tutta incentrata sulla prevenzione dei tumori negli uomini. Il tour “Salute al maschile”, nato nel 2015 per promuovere la lotta ai tumori maschili, farà tappa prima in Piazza Vittoria e poi in corso Meridionale. Qui dalle 10.00 alle 18.30 sarà possibile usufruire di consulenze mediche gratuite.

Il progetto ha già riscosso un grande successo in tutta Italia, e prossimo appuntamento non poteva che essere a Napoli. La Campania, come abbiamo appreso di recente, è in una posizione preoccupante rispetto all’incidenza dei tumori nella classifica nazionale. Questo dato rende ancora più urgente le iniziative volte alla prevenzione, soprattutto tra gli uomini, che stando ai dati sono maggiormente soggetti a questa patologia.

Il tour farà tappa il 29 settembre in Piazza della Vittoria, per poi passare lunedì 30 agli spazi del MotorVillage in corso Meridionale 53. E qui risiede la grande novità di questo progetto: per la prima volta, un luogo dedicato all’efficienza e alla sicurezza dei mezzi diventa un luogo d’incontro per sensibilizzare gli uomini sull’importanza della prevenzione oncologica.

Vincenzo Mirone, professore Ordinario di Urologia presso l’Università “Federico II” di Napoli, è intervenuto per spiegare l’importanza del progetto. “Nella nostra Regione i casi di tumore della prostata sono circa 3000 all’anno. Trattandosi di un tipo di tumore in cui la prevenzione è fondamentale, è importantissima la presenza nelle nostre piazze di iniziative che aiutino i cittadini a capire come comportarsi.

In questo caso poi, grazie alla possibilità di effettuare counseling direttamente in un ambiente protetto come quello di un mezzo mobile, si possono raggiungere risultati davvero risultati importanti“. Il tour “Salute al maschile” si svolge infatti su due Ducato dotate di una livrea personalizzata: due mani che accolgono un nastro blu, simbolo a livello mondiale della prevenzione del cancro alla prostata

Anche Luca Carmignani, presidente della Fondazione della Società Italiana di Urologia, dà il suo pieno supporto all’iniziativa. “Questa partnership con Fondazione Umberto Veronesi e il sostegno di Fiat Professional, permetterà agli uomini di avvicinarsi più serenamente all’urologo e di instaurare con lui fin da subito un rapporto medico-paziente che possa diventare continuativo“.

Le malattie urologiche infatti non comprendono solo i tumori, ma anche tutta una serie di patologie per le quali la prevenzione è spesso fondamentale. Qui di seguito vi elenchiamo tutte le informazioni utili sulle tappe di “Salute al maschile” a Napoli:

Quando: Sabato 28 settembre (Piazza della Vittoria); Lunedì 30 settembre (MotorVillage)

Orario: 10:00-18:30

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della Società Italiana di Urologia