Sabrina, da Francoforte alla Sicilia in bici: tappa a Napoli e alla Reggia di Caserta

Se hai un sogno devi fare tutto per raggiungerlo e così sta facendo Sabrina. Il sogno di Sabrina è quello di visitare l’Italia in bicicletta e pian piano lo sta avverando. E’ partita da Francoforte e sta attraversando tutta l’Italia, per arrivare in Sicilia. Sul suo profilo Instagram pubblica le foto del suo viaggio e ha già segnato tutte le tappe fatte: da Basilea a Napoli passando per Passo del Grottardo, Lago Maggiore, Toscana, Sardegna, Roma e Napoli.

Sabrina e la sua bici hanno fatto tappa anche alla Reggia di Caserta e la pagina del palazzo le ha dedicato un post: “Una bella storia: sabato è arrivata alla Reggia di Caserta Sabrina, partita da Francoforte, direzione Sicilia, in bicicletta. Ha intrapreso questa avventura per coronare il suo sogno: visitare il Paese più bello del mondo con la bici. Sabrina ha assistito insieme ai tanti visitatori presenti all’iniziativa alla Castelluccia “Napoli e Paris tra Ancien Régime e Restaurazione”, nell’ambito del progetto CasertaUnesco. Grazie e buon proseguimento per la tua avventura, torna presto a trovarci!“. Sabrina ha fatto tappa anche a Napoli e Procida.

https://www.facebook.com/reggiaufficiale/photos/a.260791180661734/3071195936287897/?type=3&theater