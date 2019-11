Appassionati di TED, drizzate le orecchie! TEDx arriva al Campania con un evento tutto dedicato al cambiamento. Venerdì 8 novembre 2019, dalle 22 alle 2 del mattino, al centro commerciale di Marcianise TEDx presenterà “Cha(lle)nge”, una serie di relazioni dedicata ai cambiamenti e alle sfide che questi comportano.

Il cambiamento, in effetti, interessa tutte le persone nelle diverse fasi della vita, eppure si può affrontare con approcci differenti. Il cambiamento in sé è soprattutto una sfida, che, grande o piccola che sia, ci costringe a metterci in gioco. La domanda è: possono queste sfide ispirare nel raggiungimento di obiettivi e di una maggiore consapevolezza personale?

La serie di TEDx, organizzata dal Centro Campania di Marcianise (Caserta) affronterà questo argomento grazie ai suoi speaker. Le relazioni verteranno sul gioco di parole Cha(lle)nge, l’intersezione tra sfida e cambiamento e il suo contrario, il cambiamento che genera sfide.

Sul palco saliranno otto speaker dall’Italia e dall’estero per condividere la loro prospettiva su diversi temi, dal futuro di una nuova Era dei robot al business in rete al femminile; dagli studi già attivi sulle future leggi che regoleranno le colonie e gli insediamenti umani permanenti nello spazio, fuori dal nostro pianeta, all’analisi di una generazione che non riconosce come vicino neppure l’amico con cui esce di consueto.

Cos’è TEDx?

La “x” distingue gli eventi locali e indipendenti di TED (Technology, Entertainment, Design), un’organizzazione no-profit che nasce trent’anni fa in California. Eventi simili si svolgono in tutto il mondo e si propongono di riunire persone per condividere idee e storie su approvazione di TED.com. Tutte le relazioni di TEDx sono infatti visibili sul canale youtube dedicato.

Nell’organizzazione degli eventi TEDx vanno comunque rispettate determinate condizioni: gli eventi devono essere no-profit, gli interventi devono essere registrati e non devono superare i 18 minuti e tutto il materiale deve essere pubblicato e condiviso secondo la licenza Creative Commons.

Di conseguenza, l’evento presentato da TEDx al Campania è gratuito. Il numero massimo dei partecipanti invece è di 100. Le candidature ricevute sono state valutate da un’apposita commissione, e sono stati selezionati solo coloro che hanno inviato le migliori e più convincenti motivazioni per partecipare all’evento.

L’atmosfera inconsueta che si verrà a creare nelle ore notturne all’interno di un centro commerciale renderà ancora più speciale il tutto. Tra la magia di un centro commerciale vuoto, le facilitazioni grafiche e gli effetti sonori appositamente studiati, coloro che parteciperanno all’evento non potranno che uscirne profondamente arricchiti.