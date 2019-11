È in arrivo una vera e propria rivoluzione per le donne napoletane. Presto mammografia e pap test si potranno effettuare gratuitamente e senza impegnativa, in tutti i distretti sanitari di base, anche il sabato mattina.

“È tempo di fare un ulteriore salto di qualità, siamo pronti ad implementare uno dei servizi più richiesti

nell’ambito della campagna della Regione Campania ‘mi voglio bene’, vale a dire pap-test e mammografia“.

Questo l’annuncio di Ciro Verdoliva, direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro.

Un cambiamento simile è stato pensato per le donne che hanno difficoltà ad aderire agli screening gratuiti in orari lavorativi. Da adesso in poi, si potranno fare pap-test e mammografie anche il sabato mattina, senza prenotazione e impegnativa del medico curante.

Uno sforzo straordinario dell’ASL Napoli 1 Centro che si protrarrà tutti i sabato mattina fino a fine anno, presso i poliambulatori dei distretti sanitari di base. Nessuna di noi ha più scuse per evitare mammografia e pap test: la prevenzione è la miglior cura, e questa straordinaria iniziativa lo dimostra pienamente.

Di seguito vi forniamo gli indirizzi delle strutture sanitarie ove sarà possibile usufruire del servizio di screening gratuito:

– Distretto Sanitario di base n°24 (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando)

mammografia…al Corso Vittorio Emanuele n°690, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 14,00;

pap-test……….al Loreto Crispi via Michelangelo Schipa, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 14,00;

– Distretto Sanitario di base n°25 (Fuorigrotta, Bagnoli)

mammografia…a via Winspeare (Fuorigrotta) n°67, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

pap-test……….a via Winspeare n°67 (Fuorigrotta), da sabato 09 novembre ore 9,00 – 14,00;

– Distretto Sanitario di base n°26 (Soccavo, Pianura)

mammografia…a via Adriano n°117, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 14,00;

pap-test……….a via Canonico Scherillo n°12, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 14,00;

– Distretto Sanitario di base n°27 (Vomero, Arenella)

mammografia…a via San Gennaro Antignano n°42 (con ingresso anche da via Mario Fiore)

da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

pap-test……….a via San Gennaro Antignano n°42 (con ingresso anche da via Mario Fiore)

da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

– Distretto Sanitario di base n°28 (Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia)

mammografia…a viale della Resistenza n°25 (Scampia), da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

pap-test……….a viale della Resistenza n°25 (Scampia), da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

– Distretto Sanitario di base n°29 (Colli Aminei, San Carlo all’Arena, Stella)

mammografia…a via San Gennaro dei Poveri n°25, da sabato 16 novembre ore 9,00 – 13,00;

pap-test……….a via San Gennaro dei Poveri n°25, da sabato 16 novembre ore 9,00 – 13,00;

– Distretto Sanitario di base n°30 (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno)

mammografia…a piazzetta del Casale n°22 (Secondigliano), da sabato 09 novembre ore 9,00 – 14,00;

pap-test……….a piazzetta del Casale n°22 (Secondigliano), da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

– Distretto Sanitario di base n°31 (San Giuseppe, Porto, Montecalvario, Avvocata, Mercato, Pendino)

mammografia…a Presidio Sanitario SS. Annunziata, da sabato 30 novembre ore 8,30 – 12,30;

pap-test……….a Presidio Sanitario SS. Annunziata, da sabato 09 novembre ore 8,30 – 12,30;

– Distretto Sanitario di base n°32 (S. Giovanni, Barra, Ponticelli, Insediamento 167)

mammografia…a via Gerardo Chiaromonte (PSI Napoli Est), da sabato 23 novembre ore 9,00 – 13,00;

pap-test……….a via Fratelli Grimm (Ponticelli) n°178, da sabato 23 novembre ore 9,00 – 13,00;

– Distretto Sanitario di base n°33 (S. Lorenzo, Poggioreale, Vicaria, Zona Industriale)

mammografia…al piazza Nazionale n°45, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

pap-test……….a piazza Nazionale n°45, da sabato 09 novembre ore 9,00 – 13,00;

«Un’iniziativa che si integra con il lavoro del poliambulatorio mobile nell’ambito de i Sabato dello Screening

– conclude Verdoliva – con il chiaro obiettivo di offrire ai cittadini sempre più occasioni di fare prevenzione.

Il nostro messaggio è chiaro: il sabato passatelo con noi!