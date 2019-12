È andata in scena lunedì 2 dicembre 2019, presso il Teatro Eliseo di Roma, la cerimonia finale di premiazione de I Migliori Ristoranti Italiani 2020 secondo 50 Top Italy, la guida on-line, consultabile gratuitamente, dedicata al meglio della ristorazione italiana. Un progetto firmato LSDM (storico congresso di cucina d’autore in scena dal 2008 a Paestum) e curato dai suoi ideatori, Barbara Guerra e Albert Sapere, insieme al giornalista Luciano Pignataro.

La serata, condotta da Federico Quaranta, noto conduttore di programmi televisivi e radiofonici e profondo conoscitore del mondo dell’enogastronomia, ha visto salire sul palcoscenico di uno dei templi della cultura italiana, gremito da un folto pubblico di addetti ai lavori, le top ten delle quattro categorie previste dalla guida: ristorazione Oltre 120 euro e Fino a 120 euro, Trattoria/Osteria e Low Cost.

“Ne esce fuori – sottolineano i tre curatori – uno spaccato della ristorazione italiana valido e veritiero. Un settore che, malgrado diverse difficoltà, risulta godere di ottima salute. Questo lo dobbiamo in primis alla fortuna di vivere in un Paese dove ogni singolo territorio custodisce un paniere di eccellenze alimentari unico e prezioso. Non a caso a essere rappresentate dalla guida sono quasi tutte le regioni italiane, dal Nord al Sud della Penisola. Il resto lo fanno il lavoro, la passione, le competenze e l’estro delle donne e degli uomini di questo comparto. La divisione in categorie della guida testimonia inoltre la volontà di proporre un progetto dalla parte del lettore”.

Sono dunque 200 in totale, 50 per categoria, gli indirizzi recensiti da 50 Top Italy: oltre alle quattro top ten, le posizioni dalla 50esima alla 11esima annunciate nelle settimane precedenti sul sito 50topitaly.it. A dare i voti, nel pieno rispetto dell’anonimato, dell’autonomia e, ovviamente, pagando il conto, una giuria composta da 130 ispettori. Rivoluzionario il metodo di giudizio, con grande rilievo dato al servizio e all’accoglienza, elementi fondamentali di una ristorazione attenta alla propria clientela.

Queste le top ten delle quattro categorie di 50 Top Italy:

Top Ten “Oltre 120€”

1° Osteria Francescana, Modena

2° Uliassi, Senigallia

3° St. Hubertus, San Cassiano in Badia

4° Danì Maison, Ischia

5° Piazza Duomo, Alba

6° Duomo, Ragusa

7° La Pergola, Roma

8° Taverna Estia, Brusciano

9° ENRICO BARTOLINI MUDEC, Milano

10° VUN Andrea Aprea, Milano

11° Le Calandre, Rubano

12° Don Alfonso 1890, Sant’Agata sui Due Golfi

13° Madonnina del Pescatore, Senigallia

14° Dal Pescatore Santini, Canneto sull’ Oglio

15° Da Vittorio, Brusaporto

16° Il Pagliaccio, Roma

17° Seta by Antonio Guida, Milano

28° Villa Crespi, Orta San Giulio

19° Reale, Castel di Sangro

20° La Torre del Saracino, Vico Equense

21° Agli Amici, Udine

22° Casa Vissani, Baschi

23° Enoteca Pinchiorri, Firenze

24° Casa Perbellini, Verona

25° Del Cambio, Torino

26° Contraste, Milano

27° Villa Feltrinelli, Gargnano

28° Colline Ciociare, Acuto

29° Angelo Sabatelli Ristorante, Putignano

30° Il Palagio, Firenze

31° Bros’, Lecce

32° La Madia, Licata

33° Cracco, Milano

34° Aqua Crua, Barbarano Vicentino

35° Caino, Montemerano

36° La Peca, Lonigo

37° Venissa, Venezia

38° La Trota, Rivodutri

39° Joia, Milano

40° Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano

41° Christian & Manuel Ristorante, Vercelli

42° Pashà Ristorante, Conversano

43° Locanda Don Serafino, Ragusa

44° Magnolia, Cesenatico

45° Per me Giulio Terrinoni, Roma

46° Harry’s Piccolo, Trieste

47° El Coq, Vicenza

48° Antica Osteria Cera, Campagna Lupia

49° El Molin, Cavalese

50° Vitantonio Lombardo Ristorante, Matera

Top Ten “Fino a 120€”

1° L’Argine a Vencò, Dolegna del Collio

2° Lido 84, Gardone Riviera

3° 28 Posti, Milano

4° Gucci Osteria da Massimo Bottura, Firenze

5° Pascucci al Porticciolo, Fiumicino

6° Antica Osteria Nonna Rosa, Vico Equense

7° MATERIA, Cernobbio

8° Oasis Sapori Antichi, Vallesaccarda

9° daGorini, San Piero in Bagno

10° La Tana Gourmet, Asiago

11° Ristorante Laite, Sappada

12° Ristorante Abbruzzino, Catanzaro

13° D’O, Cornaredo

14° Ristorante Andreina, Loreto

15° Qafiz, Santa Cristina D’Aspromonte

16° Taverna del Capitano, Nerano

17° L’Imbuto, Lucca

18° La Bandiera, Civitella Casanova

19° I Portici, Bologna

20° Guido, Rimini

21° L’Arcangelo, Roma

22° Accursio Ristorante, Modica

23° Acqua Pazza, Ponza

24° Abocar Due Cucine, Rimini

25° Ristorante Marconi, Sasso Marconi

26° Il Bavaglino, Terrasini

27° Trattoria Zappatori, Pinerolo

28° Damini Macelleria & Affini, Arzignano

29° Al Metrò, San Salvo Marina

30° Ristorante Romano, Viareggio

31° Zur Rose, San Michele Appiano

32° La Trattoria Enrico Bartolini, Castiglione della Pescaia

33° Romolo al Porto, Anzio

34° Locanda di Orta, Orta San Giulio

35° SUD Ristorante, Quarto

36° Ristorante Villa Maiella, Guardiagrele

37° Gambero Rosso, Marina Di Gioiosa Ionica

38° Il Faro di Capo d’Orso, Maiori

39° Ristorante Giglio, Lucca

40° Il Tino, Fiumicino

41° La Pineta, Marina di Bibbona

42° Stube Gourmet, Asiago

43°Casa Rapisarda, Numana

44° Ristorante Zum Löwen, Tesimo

45° Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia

46° Tordomatto, Roma

47° Casa Leali, Puegnago del Garda

48° Zia Restaurant, Roma

49° Ristorante I Pupi, Bagheria

50° Corteinfiore, Trani

Top Ten “Trattorie/Osterie”

1° Antica Osteria del Mirasole, San Giovanni in Persiceto

2° Trippa, Milano

3° Roscioli Salumeria con Cucina, Roma

4°La Brinca, Ne

5° Ristorante Consorzio, Torino

6° Retrobottega, Roma

7° EXIT Gastronomia Urbana, Milano

8° Al Convento, Cetara

9° Nù Trattoria Italiana dal 1960 – Trattoria di civiltà e libertà contadina, Acuto

10° Braceria Bifulco, Ottaviano

11° Trattoria La Madia, Brione

12° All’Osteria Bottega, Bologna

13° Trattoria Al Cacciatore, Cormons

14° Pitzock, Funes/Villnöss

15° Ristorante Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi

16° Pizzeria – Trattoria Da Benito, Orentano

17° Antichi Sapori, Andria

18° Locanda delle Grazie, Curtatone

19° Corona Trattoria, Palermo

20° Trattoria NerodiSeppia, Trieste

21° I Sette Consoli, Orvieto

22° Farmacia del Cambio, Torino

23° Masseria Barbera, Minervino Murge

24° Armando al Pantheon, Roma

25° Ristorante Sora Maria e Arcangelo, Olevano Romano

26° Il Capanno, Spoleto

27° Osteria Storica Morelli, Pergine Valsugana

28° Abraxas Osteria, Pozzuoli

29° Osteria Ophis, Offida

30°La Grotta di Zì Concetta, Campobasso

31° Ambrosia, Sant’Agata di Militello

32° L’Oste della Bon’Ora, Grottaferrata

33° Lo Stuzzichino, Sant’Agata sui Due Golfi

34° Taverna58, Pescara

35° Antica Trattoria Da Doro, Solagna

36° Ristorante Palazzaccio, Castelbuono

37° L’Aquila d’Oro, Cirò

38° PerBacco, Bari

39° Osteria La Corte, Spoltore

40° Enoteca della Valpolicella, Fumane

41° Checchino dal 1887, Roma

42° Albergo Ristorante Nerina, Romeno

43° Osteria La Torre, Cherasco

44° Caffè La Crepa, Isola Dovarese

45° Locanda Mammì, Agnone

46° Hostaria di Bricai, Rassa

47° L’Agave Framura, Framura

48° Osteria della Villetta, Palazzolo sull’Oglio

49° La Taverna dei Briganti, Cotronei

50° Trattoria Avvolgibile, Roma

Top Ten “Low Cost”

1° Panificio Bonci, Roma

2° Anikò, Senigallia

3° Generi Alimentari DA PANINO, Modena

4° ‘Ino, Firenze

5° Supplizio, Roma

6° MASONI MACELLERIA & BISTROT, Viareggio

7° Nud e Crud, Rimini

8° La Tradizione, Vico Equense

9° FUD BOTTEGA SICULA CATANIA, Catania

10° Trapizzino, Italia

11° DA GIGIONE Hamburgheria & Braceria, Pomigliano d’Arco

12° Al Mercato Burger Bar, Milano

13° Le Zendraglie, Napoli

14° GOURMAND – Il Panino d’Autore, Milano

15° TANDEM, Napoli

16° Uovo di Seppia, Licata

17° PuntoG, Piacenza

18° NINO U’ BALLERINO, Palermo

19° NEBBIA, Milano

20° MAMM CICLOFOCACCERIA, Udine

21° Ranzani13, Bologna

22° PANINO GIUSTO, Milano

23° IL MASETTO – Hamburgeria Nazionale, Genova

24° PANINI DURINI, Milano

25° IL LAMPREDOTTO, Firenze

26° PESCARIA, Milano

27° Pork’n’Roll, Roma

28° Maido, Milano

29° PORCOBRADO, Italia

30° La Ravioleria Sarpi, Milano

31° La Tradizione, Sammichele di Bari

32° SCIROCCO, Catania

33° Gofreria Piemontèisa, Torino

34° PANINO MARINO, Genova

35° Pavè Milano, Milano

36° CHIC & GO, Milano

37° 200 Gradi, Roma

38° TRITA, Milano

39° Manuelina Focacceria Recco, Recco

40° La Bottega di Akira Yoshida, Roma

41° All’Antico Vinaio, Firenze

42° SASEADA – Sebaderia Artigianale, Cagliari

43° Maramimmo – Termoli

44°Semel – Firenze

45° Antica Salumeria Granieri Amato, Perugia

46° 26HAMBURGER & DELICIOUS, Cava de’ Tirreni

47° Panecotto, Matera

48° ALT, Castel di Sangro

49° Nni Franco U’ Vastiddaru, Palermo

50° Ristorante BOCCIOFILA, Borgomanero

Nei link le classifiche complete