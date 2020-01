GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione in Campania. Qui di seguito riportiamo l’elenco delle zone interessate, con le informazioni su giorni e orari interessati dal guasto:

Lunedì 20 gennaio

Pompei

Quando: dalle 13:00 alle 17:00 di lunedì 20 gennaio 2020

Dove: Via Nolana dal civico 2 al civico 20,Via Lepanto, Via Mazzini, Via Roma, Via Plinio, Via Minutella, Corso Vittorio Emanuele, Via Ripuaria , Via Sacra, Via Carlo Alberto , Via Duca D’ Aosta , Via Parroco Federico, Via Sant’ Abbondio, Via Parrocchia , Via Anastasio Rossi e tutte le relative traverse

Ercolano

Quando: dalle 11:30 alle 15:30 di lunedì 20 gennaio 2020

Dove: Via San Vito dal civico 91 al civico 121

Martedì 21 gennaio

Cercola

Quando: dalle 14:00 alle 20:00

Dove: Via Catini, Via Figliola, Via Madonnelle, Via Europa, Viale G. Tiepolo, Via L. Giordano, Viale Michelangelo e traverse, Via Rubinacci, Via Leonardo da Vinci, Via Modigliani, Via Campana, Viale delle Rose, Viale Caravaggio, Viale dei Pini, Viale Donatello, Via Delle Magnolie, Viale dei Fiori, Viale Raffaello, Viale del Tintoretto e traverse.

San Sebastiano al Vesuvio

Quando: dalle 14:00 alle 20:00

Dove: Via Figliola e traverse.

Pomigliano d’Arco

Quando: dalle 09:00 alle 17:00

Via Francesco Caiazzo (da angolo con Via Locatelli fino ad angolo con Via G. Mazzini), Via F. Terracciano (da angolo con Via G. Mazzini fino ad angolo con Via Locatelli), Via Cosenza ed in tutte le traverse della zona.

Giovedì 23 gennaio

Massa Lubrense

Quando: dalle 12:00 alle 16:00

Dove: frazione Torca, via Capo lato Massa Lubrense (fino al civico 118 altezza hotel La Solara) e relative traverse.

Sorrento

Quando: dalle 12:00 alle 16:00

Dove: via Le Tore, via nuova Le Tore, via Borra, via Malacoccola, via S. Martino a Malacoccola, via Calcara di Torca, via Salastra, via Pontone, via Terranova, via Montecorbo, via Li Simoni, via Fontanelle, via Nastro verde (primo tratto fino hotel Vesuvio), via Pantano, via Capo lato Sorrento (fino al civico 22 lato altezza hotel Bristol), via Calata punta Capo, traversa Capodimonte (alle spalle dell’hotel Britannia), via Puolo, via marina di Puolo, via calata Puolo e relative traverse.

