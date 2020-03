Come ogni giorno, alle ore 17.00, la Regione Campania dirama il bollettino Coronavirus Province. Un dato che suddivide i casi positivi per le 5 province campane. Il bollettino delle ore 22.00 del 24 marzo 2020 riportava in Campania 1194 casi positivi. Alle ore 17.00 del 25 marzo 2020, in Campania ci sono 1199 casi positivi. Tra questi 74 sono deceduti e 58 sono guariti. I casi attualmente positivi in Campania sono 1072.

Questo il comunicato diramato dalla Regione Campania: “L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella tarda serata di ieri sono pervenuti i risultati dei tamponi dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta che ha effettuato altri 47 test di cui 5 risultati positivi. Pertanto il numero complessivo dei positivi in Campania è di 1199 così ripartito su base provinciale:

Provincia di Napoli: 626 (322 Napoli Città e 304 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 220

Provincia di Avellino: 172

Provincia di Caserta: 165

Provincia di Benevento: 14

Altri in fase di verifica: 2

Deceduti: 74

Guariti: 53 (tra Totalmente guariti e Climicamente guariti)

Totale complessivi Campania: 1199

Attualmente positivi: 1072“