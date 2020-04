Coronavirus. Splendida iniziativa quella della Sol.Id Onlus che, grazie alla collaborazione con la Xenoderm S.R.L, hanno distribuito nelle carceri di Secondigliano e Salerno Fuorni 2.100 mascherine, 2.000 gel igienizzanti mani, 1.000 saponi da 400 ml, 540 litri di detergente battericida/virucida per superfici e 500 litri di detergente chirurgico per le strutture ospedaliere interne.

I detenuti in regime dell’art.21 hanno preso in consegna il carico arrivato e, insieme ai volontari della Onlus hanno provveduto a scaricarlo e distribuirlo.

Queste le parole dei referenti dell’associazione benefica: “Oggi con i nostri volontari, grazie alla generosità di aziende come la XENODERM srl, eccellenza italiana nell’ambito biomedico e farmaceutico, grazie alla disponibilità e all’instancabile lavoro del garante dei detenuti Campania, dott. Samuele Ciambriello e alle collaborazioni dei direttori delle carceri di Napoli Secondigliano, dott.ssa Giulia Russo e di Salerno (Fuorni), dott.ssa Rita Romano, abbiamo donato, agli oltre 2.000 detenuti delle due strutture penitenziarie, 2.100 mascherine, 2.000 gel igienizzanti mani, 1.000 saponi da 400 ml, 540 litri di detergente battericida/virucida per superfici e 500 litri di detergente chirurgico per le strutture ospedaliere interne”.

Da tanto tempo la Onlus si occupa di distribuzione gratuite di beni di prima necessità, mascherine e quanto altro, da sempre al servizio della comunità, svolge il suo lavoro in maniera eccellente. “Solid Onlus non ha solo una vocazione europea ed internazionale ma si è attivata sin da subito per sostenere il nostro Popolo in questa terribile emergenza sanitaria e sociale” proseguono i referenti.

Prendersi cura di questi luoghi fa dell’associazione un’eccellenza data la scarsissima vivibilità sopratutto per chi lì dentro ci lavora, aiutare a migliorare le loro condizioni è motivo di grande orgoglio.

Aiutare il proprio popolo in questo momento di grandissima emergenza aiuta a farci capire quanto il cuore di alcune persone possa essere grande. Grazie!