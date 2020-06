Ranieri Guerra, Vicedirettore Generale Iniziative Strategiche OMS, ha commentato in maniera negativa le immagini dei festeggiamenti avviati a Napoli nella serata di ieri. Lo ha fatto intervenendo alla trasmissione “Agorà”, in onda su Rai 3.

“Sciagurati! Tutto qui. Cosa le posso dire” – così ha risposto alla conduttrice che gli aveva chiesto cosa ne pensasse dei video in cui i tifosi napoletani fanno baldoria, incuranti del pericolo di contagio.

“In questo momento non ce lo possiamo permettere. Per fortuna è accaduto a Napoli, almeno in Campania il Sindaco, il Governatore e tutti gli altri hanno adottato misure di controllo estremamente rigide. Per cui la prevalenza ed incidenza del virus sono state minori che in altri luoghi”.

“Però vi ricordo quanto ha contato la famosa partita dell’Atalanta, all’inizio della diffusione del virus. In Lombardia ebbe un impatto immediato. Non vorrei che ripetessimo l’accaduto, proprio adesso che il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte della Federazione Gioco Calcio. Lo ha fatto proprio per non limitare al massimo tutto quello che è l’indotto del calcio. Anche se la scienza e la coscienza medica avrebbero suggerito tutt’altro” – ha continuato.

“Fa veramente molto male vedere queste immagini” – ha concluso Ranieri Guerra. Come lui, in molti hanno sostenuto la pericolosità dei maxi assembramenti napoletani che potrebbero scatenare un possibile ritorno di focolai. Tra questi, Salvini che ha criticato il mancato intervento del Governatore.