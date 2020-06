Mondragone – due casi positivi al coronavirus. Ieri la Campania, dopo due giorni a contagio zero, è ritornata ad avere due casi positivi al covid-19.

Si tratta di una donna bulgara che si era recata in ospedale per partorire. Positivo anche il neonato. La donna ora è stata trasferita in una struttura specializzata anti-covid.

Èstato il sindaco di Mondragone a darne la notizia, smentendo e rassicurando la cittadinanza per eventuali possibili focolai nella comunità della donna. Detto questo, Virgilio Pacifico, da medico e da sindaco ci ha tenuto a ribadire di seguire scrupolosamente le regole anti contagio, perché la più efficace attività di contrasto al virus.

Bollettino ieri 21 giugno

Positivi del giorno (*): 2

Tamponi del giorno: 1.562

Totale positivi: 4.617

Totale tamponi: 265.122

Deceduti del giorno (*): 0

Totale deceduti: 431