Consueto appuntamento con il sito del Ministero della Salute, che trasmette il bollettino di oggi, 8 luglio, sull’emergenza coronavirus in Italia. Il trend appare stabile, per quanto riguarda sia i nuovi casi che i decessi.

Sono 193 i nuovi positivi rispetto a ieri, contro i 138 di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono 15, contro le 30 le vittime di ieri: il totale sale così a 34.914. Il totale degli italiani colpiti dal Covid da inizio epidemia è 242.149. I dimessi e guariti sono 193.640, ben 625 in solo un giorno (ieri erano stati 570).

In tutto il Sud i nuovi casi sono 7: la Campania registra ancora una volta l’incremento più alto (+3). A livello nazionale è la Lombardia a registrare il maggior numero di nuovi positivi: +71 contro i 50 di ieri. A subire un calo significativo sono i ricoveri: sono 899 i pazienti ricoverati in ospedale in tutto, con un decremento di 41 unità rispetto a ieri. Si registra invece un paziente in più in terapia intensiva (71 in totale).

Stando al bollettino di oggi, mercoledì 8 luglio, sono 13.595 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, contro i 14.242 di ieri. Di questi, 12.625 pazienti si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti. Salgono anche i tamponi fatti oggi: sono 50.443 contro i 43.219 di ieri.

