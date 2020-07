Coronavirus, cala nettamente la curva di contagi: 30 in Lombardia, 0 in Campania

Coronavirus in Italia – Diminuisce l’incremento di nuovi casi di contagio, con 114 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 169, domenica 234. La Lombardia fa contare 30 nuovi contagi (ieri 94), un numero ben inferiore a quello cui eravamo, purtroppo, abituati. La curva del contagio sembra quindi in netto calo anche nella regione più colpita d’Italia: speriamo che questo trend continui. Per quanto riguarda le altre regioni con maggiore incidenza fino ad oggi, l’Emilia Romagna ne conta 13 di nuovi positivi, nel Lazio 18. Zero in Campania.

CORONAVIRUS ITALIA: IL BOLLETTINO DI IERI

In Italia sono morte 17 persone affetta da coronavirus nell’ultima giornata, portando i decessi a 34.984. Scendono a 12.919 gli attualmente positivi; i guariti salgono a 195.441.