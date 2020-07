Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 luglio 2020 – Sono 230 i nuovi casi di coronavirus nel nostro paese nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano 163 e il giorno prima 114. I casi totali salgono così a 243.736. La regione dove si registra l’incremento maggiore è ancora la Lombardia con 80 casi, comunque inferiore alla soglia dei 100. In Emilia Romagna e Veneto i nuovi positivi sono rispettivamente 46 e 29; oltre i dieci casi restano solo Sicilia e Toscana con 17 e 12. I decessi sono 20 per un totale di 35.017.

Gli attualmente positivi sono 12.473, venti in meno rispetto al 15 luglio, di cui 750 ricoverati con sintomi, 53 in terapia intensiva e 11.670 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti salgono a 196.246.