Coronavirus in Italia – il bollettino di oggi, 17 luglio 2020, conta 233 nuovi casi di Coronavirus nel nostro paese.

Le regioni in cui si registra il numero maggiore di infetti sono Lombardia e Veneto, entrambe con un numero di nuovi positivi pari a 55. Segue l’Emilia Romagna, con 54 nuovi casi. Seguono il Lazio e la Campania, rispettivamente con 14 e 12 casi.

CORONAVIRUS IN ITALIA: IL BOLLETTINO DI IERI

Il Coronavirus in Italia presenta un’andamento stabile. Alcune regioni continuano a registrare zero nuovi casi. Tra queste Sardegna, Molise e Basilicata.

I decessi sono 11, per un totale di 35.028. Gli attualmente positivi sono 12.456, 17 in meno rispetto a ieri. Di questi, 771 sono ricoverati con sintomi lievi, 50 in terapia intensiva e 11.635 in isolamento domiciliare.

I dimessi/guariti continuano ad aumentare: sono 196.483, ben 237 in più nelle ultime 24 ore.