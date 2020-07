Fontana contro De Luca: “Quando si è in campagna elettorale si esagera sempre”

Il governatore della Lombardia si scaglia contro De Luca: “Quando si è in campagna elettorale si esagera sempre, si dicono delle cose che sarebbe meglio non dire”.

Attilio Fontana, governatore della Lombardia commenta aspramente le parole riguardo la gestione dell’emergenza Covid in Lombardia fatte da Vincenzo De Luca. Durante la presentazione in Regione della gara ciclistica del Trittico lombarda, in programma il 3 agosto tra Legnano, Lisone e Varese, Fontana esprime il suo disappunto contro De Luca, come riporta Askanews: “Quando si è in campagna elettorale si esagera sempre, si dicono delle cose che sarebbe meglio non dire. Mi dispiace questo livore nei confronti di Regione Lombardia”.

Non è la prima volta che i due governatori hanno un battibecco. Altresì, qualche mese fa, nel noto programma “Porta a Porta” Vincenzo De Luca e Attilio Fontana hanno avuto un incontro scontro sulla gestione successiva della Fase Due.