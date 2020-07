Con le prossime elezioni regionali di settembre, aumentano i sondaggi politici per comprendere l’andamento del voto. L’ultimo è quello realizzato per ‘Il Sole 24 Ore’ da Noto Sondaggi. “Governance Poll 2020” è un’indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia.

In questa particolare classifica va male al primo cittadino di Napoli, Luigi de Magistris al 100esimo posto (quint’ultimo) col 42,2% dei consensi. 96esimo posto per il sindaco di Avellino, Festa, 98esimo per quello di Caserta (Carlo Marino). Più sopra e tra i primi venti il sindaco di Benevento Mastella e quello di Salerno, Vincenzo Napoli. Primo invece il sindaco di Bari, Antonio Decaro con il 69,4%. Secondo posto per l’omonimo del governatore della Campania, il sindaco di Messina Cateno De Luca, terzi a pari merito i sindaci di Bergamo Gori e quello di Genova Marco Bucci.

Nonostante i recenti sondaggi avessero registrato un incremento nelle preferenze per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il “Governance Poll 2020” lo colloca solo all’undicesimo posto con il 46% dei consensi. La classifica viene guidata da regioni di centrodestra, al primo posto con il 70% dei consensi c’è il governatore leghista del Veneto Luca Zaia. Secondo posto per il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (59,8% dei consensi), anche lui esponente della Lega. Così come la governatrice dell’Umbria Donatella Tesei al terzo posto (con il 57,7%). Giù dal podio Jole Santelli, presidente di Forza Italia della Calabria (57,5%).

Quinto il primo esponente del centro sinistra, il governatore dell’Emilia Stefano Bonaccini, al 54%. A seguire i presidenti dell’Abruzzo Marco Marsilio e quello del Piemonte Alberto Cirio. Ottavo Giovanni Toti (Liguria) che ottiene lo stesso gradimento di Christian Solinas (Sardegna). Decimo il governatore di centrosinistra della Toscana, Enrico Rossi e undicesimo Vincenzo De Luca. 12esimo posto per Sebastiano Musumeci presidente della Sicilia, seguito dal governatore della Lombardia Attilio Fontana (13esimo), del Molise Donato Toma e della Basilicata Vito Bardi. Penultimi il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, e quello della Puglia, Michele Emiliano. Ultimo posto per il governatore del Lazio e segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, al 30%,