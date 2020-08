E, come se fosse una promessa da mantenere, anche quest’estate i Beni del FAI, Fondo Ambientale Italiano, prolungano gli orari, dando la possibilità di visitare magnifici luoghi come la Baia di Ieranto fino a tarda serata e di vivere splendidi momenti a contatto con la natura grazie alle Sere di FAI.

Sono vari i programmi e le attività organizzati in luoghi magici disseminati su tutto il territorio italiano. In Campania, all’estremità della penisola Sorrentina, davanti ai Faraglioni di Capri, il FAI aprirà dalle ore 17 la Baia di Ieranto per un’esperienza di trekking con il tramonto come sfondo.

Indubbiamente suggestivo il panorama che si presenta dalla Baia. Coloro che parteciperanno all’evento seguiranno un percorso in quota tra Monte San Costanzo e Croce, accompagnati da guide ambientali AIGAE, fino alla scoperta di ben tre aree protette della Penisola Sorrentina.

Si potrà quindi godere alla fine del percorso una visuale mozzafiato dei golfi di Napoli e Salerno, e un punto di vista privilegiato dell’isola di Capri. L’escursione avrà una durata di 3 ore, si svolgerà lungo un percorso con livello di difficoltà E (dislivello massimo di 100 metri ma con presenza di tratti esposti) e si terrà fino al 29 agosto in determinati pomeriggi, ossia nei giorni 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29.

Si consiglia la partecipazione ai soli adulti. Come equipaggiamento si richiedono: scarpe da trekking, acqua, giacca a vento, mascherina e gel igienizzante per le mani.

Il costi del biglietti se il partecipante è un iscritto FAI ( € 18), mentre prezzo intero è € 22; nel caso il partecipante sia un residente nei Comuni della Penisola Sorrentina (Vico Equense , Meta, Piana di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense) il costo è di € 18.

La prenotazione è obbligatoria sul sito.