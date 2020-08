Nell’ultima settimana si è registrato un incremento dei casi in Campania dovuti principalmente a due mini focolai nella zona di Sant’Antonio Abate e in quella di Acerra (legati a una struttura sanitaria). Oggi la task force della Regione Campania ha comunicato i dati relativi al 13 agosto. Sono 27 le persone trovate positive su 1708 tamponi effettuati. Ieri erano stati 29 su 1333 tamponi. Zero i decessi e 4 le persone guarite.

Questo il comunicato:

Positivi del giorno: 27 (*)

Tamponi del giorno: 1.708

Totale positivi: 5.170

Totale tamponi: 354.546

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 440

Guariti del giorno: 4

Totale guariti: 4.283

* Di cui 9 legati ad una struttura sanitaria di Acerra (6 comunicati ieri + 3)

I dati del presente bollettino sono aggiornati alle 23.59 di ieri