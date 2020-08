Non solo Covid, Campania martoriata dai roghi tossici: ma De Luca pensa solo ai tamponi

Continuano i roghi tossici: è la lunga estate della Campania. In particolare in questo periodo dell’anno gli incendi si fanno più assidui ed intensi, inoltre l’afa e l’umidità non fanno altro che accentuare questo problema.

Roghi 24 ore su 24, gente chiusa in casa per la puzza insopportabile dove è impossibile tenere le finestre aperte, ma le istituzioni continuano a non far nulla a proposito. Ora l’attenzione della politica è tutta per il Covid-19, come giusto che sia dato il terribile momento che stiamo attraversando.

Ma la Campania ha anche altri problemi, tra cui il cancro dei roghi tossici. Eppure si finge di non guardare, di non vedere cosa accade ogni giorno e notte nelle terre tra la provincia di Caserta e la provincia di Napoli.

Come testimoniato dalla pagina “La Terra dei Fuochi” negli ultimi giorni le attività della malavita si sono intensificate, numerosi sono gli incendi segnalati. Domenica 23 agosto verso le 19.30 a Lusciano è andata a fuoco una discarica illegale di rifiuti speciali tra le campagne. Altra bomba tossica ieri lunedì 24 agosto sull’asse mediano all’altezza di Caivano. Stessa situazione a Giugliano, ieri sera intorno alle 22, ponte Riccio, nei pressi del campo rom.