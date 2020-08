Il bollettino nazionale di oggi, 28 agosto 2020, conta 1.462 nuovi casi. Ciò stando ai dati riportati dal Ministero della Salute che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al Coronavirus in Italia.

In testa la Lombardia con 316 nuovi casi e la Campania con 183 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Seguono il Lazio (+166), l’Emilia-Romagna (+164) e il Veneto (+135). Oggi nessuna regione risulta immune dai nuovi contagi: anche in Valle D’Aosta si rilevano 2 nuovi positivi.

Il numero di decessi sale a 35.472, +9 rispetto a ieri, così come il numero di ospedalizzati. Sono, infatti, 1.178 i ricoverati con sintomi (+47) e 74 i pazienti in terapia intensiva (+7). In isolamento domiciliare si trovano 21.783 persone, +1.049 nelle ultime 24 ore.

Il numero di guariti è di 206.902, +348 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi salgono a 23.035. Dall’inizio dell’epidemia, stando ai dati del bollettino nazionale del 28 agosto 2020, hanno contratto il Coronavirus 265.409 persone.