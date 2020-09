Erano le ore 20.26 di ieri sera quando una scossa di terremoto ha colpito l’Irpinia. Precisamente è stata avvertita al confine tra la Campania e la Basilicata secondo i dati riportati dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia(Ingv).

L’epicentro, stando a quanto dicono gli esperti, sarebbe stato individuato nel comune di Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino. Avrebbe anche interessato anche le zone vicine di Cairano, Calitri e Pescopagano, e la provincia di Potenza. La scossa di magnitudo 2.3 per fortuna non ha causato né danni a persone né a cose. Solo un po’ di paura quindi per coloro che la hanno avvertita. L’Irpinia come sappiamo non è nuova in fatto di terremoti, l’ultimo circa due mesi fa, tre erano state le scosse in 5 minuti.