La cantante ed ereditaria Elettra Lamborghini ha scelto la Campania per festeggiare il suo addio al nubilato. A fine mese Elettra infatti sposerà il suo fidanzato, il dj olandese Nick van de Wall meglio conosciuto come Afrojack. Un amore scoppiato appena un anno fa ma che già sarà coronato con i fiori d’arancio.

Elettra, da sempre molto attiva sui social (la sua pagina Instagram conta più di 6 milioni di follower), sta postando storie in cui si vedono i festeggiamenti del suo addio al nubilato. La dimora scelta è in Campania, si tratta di ‘Tenuta San Domenico’ a Capua. Tantissimi i gadget personalizzati per tutti gli invitati con la scritta ‘Team Bride for Elettra’, dall’acqua al gel sanificante, passando per i cuscini e le cuffiette.

Tutti gli invitati sono stati sottoposti al loro arrivo alla villa ai test e tamponi per individuare il covid-19. La stessa Elettra ha postato una storia del suo esame negativo effettuato presso l’Asl di Caserta.

La prima serata ha visto una cena con dress code bianco per tutti gli invitati. Poi il giorno dopo gita in barca a Capri e bagno sotto i faraglioni.

Visualizza questo post su Instagram The most famous Italian 🍑 in Capri 😜#ElVerdadero 😜😂 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 5 Set 2020 alle ore 9:39 PDT

Poi cena e tavola apparecchiata rispettando in pieno le tradizioni campane. Nel menù infatti si legge: mozzarella in carrozza, pizzette al pomodoro, zizzona di battipaglia, polpette della nonna o rau’ napoletano e gli immancabili dolci, caprese, babà, pastiera e delizia al limone.

La Lamborghini al termine dei tre giorni di addio al nubilato, all’insegna del divertimento e del buon cibo (con tanti dolci) ha esclamato in una storia:

“Voglio restar qui per sempre”