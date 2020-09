La principessa del Bahrein catturata dal Cilento: arriva il suo yacht di lusso

Negli ultimi anni il Cilento, ma le coste della Campania in generale, vengono scelte sempre di più dai vip e da reali per le proprie vacanze estive.

Molti sono stati gli yacht che hanno fatto tappa qui, per ammirare e godere delle nostre bellezze. Ad Agropoli, perla del Cilento, ieri è arrivato un membro della famiglia reale del Bahrein: la principessa Dana Al Khalifa, appartenente ai reggenti dello Stato del Golfo Persico.

E’ arrivata a bordo del suo yacht di lusso, Serenity, proveniente da Ischia e diretta a Palinuro e precisamente nella Baia del Buondormire. Durante il viaggio ha voluto però fermarsi ad Agropoli, affascinata dalle bellezze della città.

L’Amministrazione Comunale ha commentato così: “Visitatori d’eccezione. Nel porto di Agropoli è attraccata presso il molo vecchio lo yacht Serenity (42 metri di lunghezza), con a bordo un’ospite speciale: la principessa del Bahrein. La barca si trovava in rada ma la principessa ha chiesto espressamente di poter attraccare e scendere a terra, catturata dalla bellezza del luogo. Ha fatto una visita alla Città ed ha promesso che tornerà a trovarci“.

Lo yacht di lusso “Serenity” è lungo 42 metri ed è tutto italiano. E’ stato costruito nel 2015 dalla Mondo Marine a Savona, in Liguria e attualmente naviga sotto bandiera della Cook Islands. Dotato di 5 cabine, lo yacht può ospitare 10 persone, più 7 membri dell’equipaggio. L’imbarcazione è anche dotata di una vasca idromassaggio sul ponte e di un alloggiamento per tender, il gommone per andare fuoribordo.